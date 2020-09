Alan Kurdi, i 125 profughi assistiti anche dai Vigili del Fuoco

Sono state allestite le tende e il campo per lo sbarco in sicurezza

Di: Alessandro Congia

Continua l’opera incessante dei Vigili del Fuoco per portare assistenza ai profughi della Alan Kurdi con a bordo 125 profughi, attraccata al molo industriale di Olbia da questa mattina. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Olbia hanno allestito le tende e organizzato il campo per lo sbarco in sicurezza.

Dalla sede centrale del 115 di Sassari è stata inviata una squadra Nbcr (nucleare battereologico chimico e radiologico) per sicurezza e campionamento. Gli operatoti sono stati presenti tutta la giornata per collaborare con le diverse forze dell’ordine in campo.

L'opera di assistenza dei vigili del fuoco, sotto il coordinamento della prefettura di Sassari, continua anche durante la notte grazie alle dotazioni tecniche e logistiche a supporto del meccanismo della Protezione Civile.