Lavori stradali a Pirri: modifiche alla circolazione il 24 giugno

Le prescrizioni da rispettare a Pirri, dove dalle ore 9 alle ore 18 di lunedì 24 giugno cambia il traffico

Di: Redazione Sardegna Live

Un'ordinanza dirigenziale, la numero 1533/2024, ha stabilito le prescrizioni da rispettare a Pirri , nel Comune di Cagliari, dove dalle ore 9 alle ore 18 di lunedì 24 giugno 2024 cambia il traffico nella zona di via Del Colle per consentire l' esecuzione di lavori stradali.

Le modifiche alla circolazione:

- divieto di circolazione veicolare nella via Del Colle, tra le vie Afodelo e Dei Giunchi;

- direzione obbligatoria a destra nella via Asfodelo, intersezione via del Colle;

- senso unico di circolazione nella via Del Colle, tra le vie Asfodelo e Del Canneto, con senso di percorrenza da via Asfodelo a via Del Canneto;

- divieto di sosta, con rimozione forzata su ambo i lati, nella via Del Colle, tra le vie Asfodelo e Dei Giunchi;

- segnale di Stop / dare precedenza e direzione obbligatoria a destra nella via Del Colle, intersezione via Del Canneto.