Covid, aumentano i soggetti positivi: sono 13 i casi di contagio

E’ la sindaca Sabrina Licheri ad aggiornare la situazione attuale: “Nessun focolaio, lo ribadisco, rispettate scrupolosamente le norme per arginare il virus”

Di: Alessandro Congia

“Alcuni familiari delle persone positive al Covid-19 (negli ultimi giorni sono stati sottoposti a isolamento domiciliare) sono risultati positivi: le persone contagiate salgono quindi a 13. Insisto nel ribadire che ad Assemini non esiste alcun focolaio: i contagi sono legati a svolgimento di attività lavorative fuori dal territorio di Assemini e a soggiorni in altre zone dell’isola e in altre regioni. Per favorire e contribuire tutti al contenimento della diffusione del virus è importante e doveroso rispettare le misure anti contagio, distanziamento e mascherina laddove obbligatoria ma anche dove risulti impossibile mantenere la distanza di sicurezza, quindi per intenderci anche quando aspettiamo in prossimità della scuola che la stessa apra i cancelli affinché i bambini entrino dentro. Avviso che sono state date specifiche disposizioni affinché vengano intensificati i controlli nei bar, ristoranti, locali e luoghi pubblici”.

E’ quanto ha precisato la sindaca di Assemini, Sabrina Licheri, attraverso i social, per sensibilizzare la cittadinanza alla scrupolosa osservanza di tutte le corrette abitudini e norme anti-Covid, (igienizzazione mani, distanziamento e uso delle mascherine), per arginare il più possibile il diffondersi del tremendo virus.