Box container distrutto dalle fiamme: paura nella notte a Bari Sardo

I Vigili del Fuoco non escludono la natura dolosa dell’incendio

Di: Redazione Sardegna Live

Paura nella notte a Bar Sardo, dove, intorno all’una, una squadra di Vigili del Fuoco del distaccamento di Lanusei è intervenuta in località "Planargia" per l'incendio di un box container ad uso ufficio di un cantiere in disuso.

Dopo aver domato e spento le fiamme e messo in sicurezza il sito, i pompieri hanno svolto le indagini per risalire alle cause del rogo che ha completamente distrutto la struttura.

Dai rilievi effettuati e dall'analisi della semiotica dell'incendio, la squadra intervenuta non esclude la natura dolosa e/o accidentale. Sul posto presenti anche i Carabinieri di Santa Maria Navarrese.