Covid, l’ordinanza del sindaco: “Bar chiusi dalle 21, alle 18 invece i distributori automatici”

Giro di vite del Comune per arginare l’epidemia del virus: ecco cosa prevede l’ordinanza numero 49 firmata dal primo cittadino

Di: Alessandro Congia

"L’Amministrazione Comunale intende ulteriormente contribuire ad arginare l’epidemia Covid19 con nuovi provvedimenti che derivano da situazioni contingenti che non possono essere sottovalutate".

Lo annuncia il sindaco di Macomer, Antonio Onorato Succu, il quale illustra sui social (con anche il testo dell’ordinanza numero 49, che riporta la data di venerdì 25 settembre 2020, già on line sul sito istituzionale), le principali novità da osservare scrupolosamente.

In premessa, Succu, parla della doverosa riapertura delle scuole con pericolo diffusione Covid all’interno degli ambienti scolastici, con le condizioni climatiche stagionali che possono determinare possibile affollamento all’interno dei locali o spazi al chiuso, la nuova regolamentazione degli orari di chiusura dei bar in altri comuni del territorio, con presumibile aumento del flusso delle persone in città nelle ore serali e notturne, quindi, prosegue il sindaco di Macomer, tutto ciò porta all’adozione, in data odierna, di una nuova ordinanza sindacale che in sintesi, da oggi fino al 5 ottobre, dispone la chiusura anticipata alle ore 21 di bar e circoli privati; la chiusura anticipata alle 18 dei distributori automatici, self 24 ecc, il divieto oltre le 21 di vendita per asporto di bevande alcoliche e analcoliche da qualunque esercizio; l’obbligo per i clienti di indossare la mascherina durante la permanenza presso l’esercizio che somministra bevande, sia all’interno che all’esterno, salvo il momento in cui si effettua la consumazione, oltre le ore 21 sono ammesse esclusivamente le attività di ristorazione, anche con asporto, nel rispetto delle misure di prevenzione.

Il testo completo dell’ordinanza n. 49 di oggi 25 settembre è sul sito istituzionale del Comune di Macomer: https://www.comune.macomer.nu.it/news/ordinanza-n-49-2020-misure-prevenzione-covid-19/