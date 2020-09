Diario virale, un libro per beneficenza contro il Covid-19: l’idea di quattro autori sardi

Solidarietà dal mercato ittico di Cagliari per il progetto “Cronache dalla quarantena”

Di: Alessandro Congia

Un progetto di beneficenza ideato dalla casa editrice Catartica Edizioni di Giovanni Fara, il libro “Diario virale” è un antologia di quattro autori sardi Claudia Desogus, Fabrizio Raccis, Tea Salis e Marco Lepori, che raccontano a loro modo, con quattro racconti la quarantena in Italia e Sardegna, il progetto prevede che una parte del ricavato sia donato in beneficenza a una delle strutture ospedaliere in Sardegna che si sono trovate in prima linea a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19, per tramite l'associazione di Oncoematologia “Mariangela Pinna” O.n.l.u.s. Di Sassari.

L'antologia sta riscuotendo molti consensi e anche dal mercato Ittico di Cagliari diverse aziende hanno contribuito all'acquisto di copie per supportare il progetto di beneficenza, “Sono davvero felice che molti concittadini sardi nel loro piccolo stanno contribuendo a questo bellissimo progetto di solidarietà, anche nel mercato all'ingrosso del pesce abbiamo persone di grande cuore e appassionati lettori come il caro amico Roberto Rachel titolare di Ittica Rachel che ha avuto il piacere di contribuire all'iniziativa.” così racconta lo scrittore Fabrizio Raccis uno degli autori dell'antologia, altre aziende del mercato ittico hanno voluto contribuire come: Ittica Mossa, Self, Ittica Arthe, e piccoli impresari del commercio ittico che non si sono tirati indietro.

Diario virale fa parte di una serie di pubblicazioni ideate da Catartica Edizioni per raccontare attraverso la scrittura l'esperienza scaturita dal Coronavirus, un modo per unire cultura e solidarietà, allo stesso tempo un vero e proprio “Diario” che segna un episodio di rilevanza storica senza precedenti.

Info per acquisto dell'antologia:

