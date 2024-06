Fiamme in casa a Maracalagonis, coppia di anziani salva

Il rogo sarebbe partito accidentalmente, la casa è semidistrutta

Di: Redazione Sardegna Live

Due anziani tratti in salvo per miracolo e una casa semidistrutta. E' il bilancio dell'incendio scoppiato intorno alle 14.30 in una abitazione a due piani in via De Gasperi a Maracalagonis.

In quel momento si trovavano in casa i proprietari, un uomo di 77 anni e la moglie di 69. I coniugi hanno subito dato l'allarme riuscendo a fuggire all'esterno. Sul posto sono arrivate due autobotti, una autoscala e una squadra dei vigili del fuoco, i carabinieri della Compagnia di Quartu Sant'Elena e della Stazione di Maracalagonis e il 118.

I pompieri hanno lavorato per circa due ore per spegnere il rogo, partito accidentalmente, e mettere in sicurezza l'area. I due anziani, visitati dai medici, non hanno riportato ferite.