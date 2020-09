Covid, il Battaglione dei Carabinieri allestisce una tenda fuori dal Brotzu: pazienti ancora più sicuri

Il bellissimo gesto, per i donatori di sangue, da parte della Benemerita

Di: Alessandro Congia

I Carabinieri del 9° Battaglione "Sardegna" hanno allestito una tenda nel cortile antistante la sala prelievi del Centro Trasfusionale dell'ospedale "G. Brotzu". La tenda modulare a struttura pneumatica, delle dimensioni di 6 metri per 8, offrirà un'utile copertura ai donatori che, in questo periodo in cui è necessario garantire il distanziamento sociale, si trovano a sostare all'aria aperta anche per lungo tempo.

Questa iniziativa, nata da una specifica richiesta dell'Azienda, rientra nelle numerose attività di supporto poste in essere dall'Arma dei Carabinieri in favore della comunità cagliaritana in questo periodo di emergenza sanitaria.

In particolare, il Battaglione Carabinieri di San Bartolomeo ha supportato i colleghi delle Stazioni del Comando Provinciale nelle numerose attività di controllo e di prevenzione che si sono svolte nei mesi di lock down.

Il commissario straordinario Paolo Cannas presente durante l'allestimento della tenda, esprime un profondo ringraziamento al 9 battaglione Sardegna dei Carabinieri. "In un momento in cui abbiamo ripreso le attività garantendo al contempo la sicurezza dei nostri utenti, gesti di grande generosità come questi, dimostrano che l'impegno sociale da parte delle forze dell'ordine va di pari passo con quello che in questi mesi hanno dimostrato i nostri operatori. Voglio pertanto ringraziare il comandante Alfredo Saviano e il Battaglione da lui diretto, per questo gesto di profonda sensibilità e senso di appartenenza al servizio della popolazione” - ha concluso Cannas.