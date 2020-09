Alan Kurdi. Salvini attacca il governo e Zoffili protesta a Olbia

Il Leader della Lega si scaglia contro il governo: "Non è solidarietà, significa farsi prendere in giro. Che figura fa il Paese?", e ringrazia Zoffili, "che si è seduto davanti alla nave per fare resistenza allo sbarco"

Di: Giammaria Lavena

Il leader della Lega Matteo Salvini è intervenuto a proposito della vicenda dell'Alan Kurdi, la nave Ong con a bordo 125 migranti che negli scorsi minuti è arrivata nel porto di Olbia. "Mi spiegate perché una nave tedesca, che stava andando in Francia, perché era stata respinta da Malta con cento e più clandestini a bordo - ha dichiarato Salvini in una diretta Facebook -, sta per sbarcare in Sardegna, a Olbia?".

"Non è solidarietà, significa farsi prendere in giro. Io al governo avevo detto basta e vado a processo per questo, gli attuali ministri invece aprono le porte; non penso sia fare il bene dell'Europa - prosegue l'esponente leghista -. Ringrazio i consiglieri regionali e i cittadini sardi che stanno civilmente protestando a Olbia per dire no. Stabiliamo delle regole, dei confini, riprendiamoci quello che è nostro in un momento di difficoltà per tanti italiani".

Poi in un secondo post su Facebook rivolge i suoi ringraziamenti a Eugenio Zoffili, coordinatore regionale della Lega: "Grazie a Zoffili, che ora a Olbia si è seduto davanti alla nave Ong tedesca Alan Kurdi per fare resistenza allo sbarco di 130 clandestini - ha scritto il leader del Carroccio -. E' vergognoso che il governo autorizzi questa nave rifiutata e diretta in Francia, ma subito accolta in Sardegna. Ma che figura fa il nostro Paese?", ha concluso.