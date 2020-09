Maltempo nell'Isola: l'avviso della Protezione civile

La Protezione civile ha diramato l'avviso di allerta meteo, nelle giornate di oggi e domani. Temporali e forti venti, mareggiate sulle coste

Di: Giammaria Lavena

La Protezioni civile ha emesso un avviso di allerta meteo, codice arancione (criticità moderata), per rischio idrogeologico, sull'area del Logudoro, per tutta la giornata di oggi, venerdì 25 settembre. Dalla prime ore di questa mattina sino al primo pomeriggio possibili temporali forti isolati su tutto il territorio regionale, specialmente sui settori occidentali dell’Isola.

Inoltre ulteriore incremento della ventilazione da ovest sulle bocche di Bonifacio, in estensione al resto del territorio regionale, specialmente sulle coste occidentali e settentrionali, con venti di burrasca da nord ovest. Raffiche di burrasca sul territorio sardo sono previste almeno fino a tutta la giornata di domani, mareggiate sulle coste esposte a maestrale a partire da stasera e fino alle successive 24 ore.

La Protezione civile consiglia, "in presenza di fenomeni temporaleschi, di stare nelle proprie abitazioni, non sostare in locali seminterrati o al piano terra, salire ai piani superiori, limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza, mantenersi informati sull'evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di protezione civile; altresì, è fatto divieto di attraversare torrenti in piena sia a piedi che con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e/o fiumi e di attraversare sottopassi".