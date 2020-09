Covid. Salgono a 15 i casi di positività a Gavoi

“I nostri comportamenti individuali di precauzione e prudenza sono fondamentali per evitare il diffondersi dell'epidemia"

Di: Redazione Sardegna Live

“L'ATS ci ha ufficializzato altri 4 casi di positività al Covid19 che portano così il numero dei nostri concittadini colpiti a 15. Nel mentre arrivano i primi segnali di negativizzazione che ci fanno ben sperare”. La comunicazione arriva dal Comune di Gavoi.

“È necessario specificare che l’Amministrazione – sottolineano - è in costante contatto con l’ATS e il servizio di Igiene Pubblica con l’obiettivo di contrastare la diffusione del virus, dare supporto ai cittadini e affrontare una situazione in continua evoluzione. È importante ribadire che è l’ATS a disporre l’esecuzione di tamponi, eventuali indagini epidemiologiche, messa in quarantena etc a seguito di attenta, scientifica e professionale analisi della situazione legata al contagio”.

“I nostri comportamenti individuali di precauzione e prudenza – ribadiscono - sono fondamentali per evitare il diffondersi dell'epidemia. I servizi sanitari sono fortemente impegnati sul fronte della cura e prevenzione in una situazione di grave emergenza in tutta la provincia. A loro va il nostro ringraziamento per l'impegno a salvaguardia della nostra salute”.