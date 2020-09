Ussana. All’alcol test risulta con valori 4 volte oltre il limite: nei guai un 33enne

Giovane denunciato per guida in stato di ebbrezza e patente ritirata

Di: Redazione Sardegna Live - Foto d'archivio

Nella notte, a Ussana, i carabinieri della stazione di Monastir, nel corso di un servizio di controllo alla circolazione stradale, hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un operaio di 33 anni, già noto per precedenti vicende.

Il giovane, alla guida dell’auto della mamma, è stato fermato dai militari in via Roma: sottoposto all’alcol test è risultato positivo con un tasso di 2,13 gr/l la prima volta e di 2,39 gr/l alla seconda prova.

Oltre alla denuncia, nei confronti del ragazzo è scattato il ritiro della patente, mentre l’auto è stata affidata temporaneamente a un’altra persona idonea, indicata dallo stesso 33enne.

Visto il tasso di alcol emerso, che ha superato di oltre quattro volte il consentito, il giovane rischia di dover attendere un lungo periodo di tempo prima di poter avere ancora la disponibilità della patente.