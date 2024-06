Scontro frontale sul ponte di Sant’Antioco, 49enne perde la vita

L’uomo ha avuto un malore al volante e ha perso il controllo della propria auto

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente mortale questa mattina, poco prima delle 12, sul ponte di Sant'Antioco lungo la statale 126. Un uomo di 49 anni, originario di Carbonia, ha avuto un malore al volante e ha perso il controllo dell'auto che è finita contro un furgoncino.

Il 49enne sarebbe stato stroncato da un infarto, ferito il turista che guidava il furgone. La vittima era alla guida di una Audi quando ha accusato il malore perdendo il controllo della vettura: l'auto ha invaso la carreggiata opposta e si è scontrata frontalmente contro un furgone Berlingò condotto dal turista. Il mezzo si è ribaltato.

Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco, il 118, i carabinieri e la polizia locale. I medici hanno tentato di rianimare il 49enne ma non c'è stato nulla da fare. Trasportato in ospedale il conducente del Berlingò, le sue condizioni non sono gravi. Il traffico ha subito forti rallentamenti.