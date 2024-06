Polizia. Ad Abbasanta il giuramento di fedeltà alla Repubblica dei nuovi agenti

I primi classificati nelle graduatorie finali delle 11 Scuole hanno ricevuto un riconoscimento

Di: Redazione Sardegna Live

“Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell’interesse dell’Amministrazione per il pubblico bene”, con questa formula solenne 2.339 agenti in prova della Polizia di Stato, del 225° corso di formazione, nella giornata di ieri hanno giurato fedeltà al Paese.

La cerimonia si è svolta in contemporanea in undici scuole della Polizia di Stato, tra queste anche in quella di Abbasanta. I primi classificati nelle graduatorie finali delle 11 scuole hanno ricevuto un riconoscimento. Ad Abbasanta il signor Prefetto Salvatore Angieri ha premiato l’agente in prova Santo Plutino, 1° classificato nella graduatoria della Scuola nonché 1° nella graduatoria nazionale; il signor Vicario del Questore Giacinto Mattera ha premiato la 2° classificata agente in prova Giulia Sipone; la sindaca di Abbasanta Patrizia Carta ha premiato il 3° classificato agente in prova Roberto Stellato.

Per tutti i giovani poliziotti, già impegnati nella vigilanza ai seggi elettorali in occasione delle recenti consultazioni europee, a breve inizierà il tirocinio applicativo negli uffici di assegnazione situati in tutta Italia.