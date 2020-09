Covid, don Elenio Abis: “La fede ha aiutato tutti nei momenti più difficili”

Al Santissima Trinità parla il cappellano del nosocomio di Is Mirrionis, in prima linea con i pazienti, medici e personale infermieristico a dare conforto e speranza

Di: Alessandro Congia

Eccolo don Elenio Abis, 39 anni, cappellano da un anno e mezzo sul ‘fronte’ a combattere insieme al personale medico ed infermieristico e a dispensare messaggi di fede, di speranza e di positività durante i periodi più bui e tristi dovuti alla pandemia da Coronavirus.

Al Santissima Trinità, don Elenio, parla di mesi difficili, di giorni e di ore in cui ogni persona (non solo i malati), è stata messa alla prova: il cappellano parla di tantissima solidarietà giunta anche dall’esterno, ma è orgoglioso di raccontare quanto hanno fatto e quanto ancora stanno facendo i dipendenti del nosocomio cagliaritano di Is Mrrionis per sconfiggere il tremendo virus.

