Roberto Giacobbo, le telecamere di Italia 1 in Sardegna: i segreti della civiltà nuragica, miti e leggende

Ecco cosa andrà in onda venerdì 25 settembre, ore 21:15, dove l’Isola sarà una delle protagoniste delle storie più affascinanti del pianeta

Di: Alessandro Congia

Ci sarà anche la Sardegna nella puntata di Freedom, che Venerdì 25 Settembre andrà in onda alle ore 21 per setacciare tra i segreti della civiltà nuragica, miti e leggende, andando oltre il confine di questi argomenti, alla ricerca della verità.

Stavolta, con il divulgatore Roberto Giacobbo, ci sarà anche Marcello Polastri, giornalista e guida turistica, in un servizio incalzante che si dividerà in due episodi. Verranno seguite le tracce del mito dei giganti e delle leggende sarde che riguardando, nel dettaglio, le testimonianze orali e scritte su uomini dalla statura sorprendente e dalla grande forza.

La domanda è: in un'epoca remota è esistita una razza di uomini giganti, come riportano dai testi religiosi e dalle tradizioni popolari in ogni parte del mondo? A questo quesito, la trasmissione cercherà di dare una risposta partendo dal racconto che, proprio in Sardegna, decine di persone sostengono di aver trovato, tra ossa e tracce lasciate da “uomini colossali”. Una indagine percorsa in passato proprio da Polastri, resa pubblica dal libro-inchiesta “Il tempo dei giganti”, edito nel 2006. Anche in quel contesto vengono narrate storie, per voce di testimoni oculari, su ritrovamenti di ossa giganti, femori, denti e teschi umani di proporzioni enormi. Ed è su questa traccia che le telecamere di Freedom percorreranno l'isola in lungo e in largo, incontrando testimoni tra Cagliari e Cala Gonone, Dorgali e Sardara.

Sarà poi la volta del territorio sassarese, con indagini tra il lago Coghinas e quello di Baratz, con tappa a Luras.

Un'indagine che, tra testi biblici, scrittore natiche, testimonianze varie, per voce dei testimoni di scoperte sorprendenti, consentirà di capire meglio se esista un fondamento di verità, a storie e leggende tramandate da secoli, e ancor oggi vive.

Le riprese nell’Isola sono state realizzate anche con il supporto della Fondazione Sardegna Film Commission. E dalla Sardegna, la puntata si sposterà negli spazi infiniti delle praterie d'oltreoceano: la troupe di Freedom sbarcherà negli Stati Uniti, per percorrere la mitica Route 66, la madre di tutte le strade, il simbolo del sogno di libertà americano.

Sarà poi la volta dei territori aquilani in Abruzzo con Giacobbo che visiterà l’antica città romana di Amiternum e si immergerà nelle acque gelide del Lago di Capo d’Acqua, tra i più limpidi d'Europa, in una paradisiaca città sommersa. Sarà poi la volta della Francia, sulle tracce di Maria Maddalena, uno dei personaggi più affascinanti e dibattuti della cristianità, la donna più famosa dei Vangeli dopo la Madre di Gesù.

E sul tema dei mondi segreti, anche l’esplorazione, a 50 chilometri da Roma, del bunker di Monte Soratte, voluto da Mussolini e utilizzato dal comando nazista come rifugio durante l’avanzata delle truppe alleate, dove i tedeschi avrebbero nascosto 70 tonnellate d'oro. Questo e molto altro a Freedom – Oltre il confine, venerdì 25 settembre, ore 21.15, Italia 1 dove la Sardegna sarà una delle protagoniste delle storie più affascinanti del pianeta.