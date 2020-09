Calasetta. Arrestato un cameriere per droga

Contestualmente, i militari hanno segnalato alla Prefettura di Cagliari un 19enne di Carbonia, quale assuntore di droghe.

Di: Redazione Sardegna Live

Nella serata di ieri, i carabinieri della Stazione di Calasetta hanno arrestato un cameriere di 29 anni di Calasetta per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I due viaggiavano a bordo di una Volkswagen Golf, fermata dai Carabinieri per un controllo. Poiché entrambi, secondo i militari, hanno immediatamente assunto un atteggiamento nervoso e agitato, hanno deciso di sottoporli a perquisizione: il 29enne è stato trovato in possesso di un involucro in plastica trasparente con all’interno 2,58 grammi di marijuana, mentre il 19enne con 0,66 grammi della stessa sostanza e 0,33 grammi presumibilmente di hashish.

I carabinieri hanno quindi esteso la perquisizione anche a casa del cameriere dove hanno trovato altra marijuana e hashish, oltre che 1.850 euro, forse provento dell’attività di spaccio, vario materiale per il confezionamento dello stupefacente e un coltello in acciaio con evidenti tracce di droga.

Questa mattina il giudice ha convalidato l'arresto con l’obbligo di presentarsi tutti i giorni alla stazione Carabinieri di Calasetta per la firma.