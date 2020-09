Migranti. La nave Alan Kurdi arriverà al porto di Arbatax

Dovrebbe sostare 3/4 giorni per ripararsi dal maltempo

Di: Redazione Sardegna Live

L’Italia avrebbe accolto l’appello del Governo francese: la nave ‘Alan Kurdi’, della Ong tedesca Sea Eye, con a bordo 125 migranti, dovrebbe trovare riparo in Sardegna, precisamente ad Arbatax. Sarebbe infatti stato concesso un "punto di fonda" per tre/quattro giorni, a causa del maltempo in arrivo.

La notizia è stata data anche su Twitter dalla stessa Ong Sea Eye.