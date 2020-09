Quartucciu. Guida in stato di ebbrezza: patente ritirata a un 68enne

Sanzione da 800 a 3.200 euro (aumentata da un terzo alla metà se l'infrazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7)

Di: Redazione Sardegna Live

Nella notte a Quartucciu, intorno all’una, i militari della Stazione Carabinieri di Selargius hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un cagliaritano di 68 anni, residente a Quartucciu, pensionato.

I Carabinieri hanno fermato l’uomo alla guida di una Audi in via dei Mulini. Sottoposto al test alcolemico è risultato positivo al test con tasso di 1,08 g/l. La patente di guida è stata ritirata dal personale operante, l’auto è stata sottoposta a fermo amministrativo e affidata al proprietario. Sono state informate della vicenda la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari e la Prefettura per le sanzioni amministrative previste che possono incidere pesantemente sulla circostanza che la persona possa recuperare in breve tempo la propria patente di guida.

Se il tasso supera gli 0.8 g/l ma non 1.5 g/l, come nel caso di specie, si ha una fattispecie penalmente rilevante (competenza del Tribunale in composizione monocratica), che comporta la pena dell'ammenda da euro 800 ad euro 3200 (sanzione aumentata da un terzo alla metà se l'infrazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7) nonché l'arresto fino a 6 mesi e la sospensione della patente da 6 mesi ad un anno. La sanzione è raddoppiata nel caso in cui il conducente in stato di ebbrezza produca un incidente stradale e si applica il fermo amministrativo fino a 180 giorni (art. 186 comma 2bis) salvo che il veicolo appartenga ad un soggetto estraneo alla fattispecie illecita.