Oggi in Sardegna 17 incendi, interventi aerei su tutto il territorio

In azione Canadair ed elicotteri

Di: Redazione Sardegna Live

In data odierna si segnalano 17 incendi occorsi sul territorio regionale, per quattro dei quali è stato richiesto l'intervento di cinque elicotteri della flotta regionale e due Canadair dalla penisola.

Il Corpo forestale è intervenuto a San Vero Milis con il supporto di cinque elicotteri provenienti dalla basi operative del Corpo Forestale di Anela, Farcana (Nuoro), Villasalto e Pula. Necessario anche l'invio di due Canadair, decollati dagli aeroporti di Olbia e Ciampino. L'incendio si era sviluppato in località "Pearba", dove le operazioni di spegnimento sono state rese particolarmente difficoltose per via delle forti raffiche di vento di scirocco.

Sul posto ha coordinato le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla Stazione del Corpo forestale di Oristano, unitamente al personale del GAUF di Oristano. Presenti diverse squadre di operai di Forestas e i Barracelli di San Vero Milis. La stima provvisoria della superfice percorsa dalle fiamme è di circa 100 ettari. Sono ancora in corso le operazioni di bonifica.

Allarme anche a Bottida, in località "Muselinghes". Sul posto ha coordinato le operazioni di spegnimento il D.O.S. appartenente al personale della Stazione del Corpo forestale di Bono. Intervenuto per lo spegnimento delle fiamme l'elicottero decollato dalla Base operativa del Corpo Forestale di Farcana. Operativi anche il personale di Forestas, i Barracelli di Esporlatu e Bottida, Vigili del Fuoco di Ozieri e i Carabinieri di Buddusò. Le fiamme hanno interessato una superficie di circa mezzo ettaro di bosco e specie tipiche della macchia mediterranea.

A Quartucciu, in località "Piscina "Nuxedda", sono intervenuti gli uomini del Corpo forestale di Sinnai supportati dall'elicottero proveniente da Villasalto e dal personale di Forestas, i barracelli di Maracalagonis, i volontari della Protezione Civile delle Associazioni “Ma,SI.SE.” e “Sarda Ambiente” entrambe provenienti da Sinnai ed infine i Vigili del Fuoco provenienti da Cagliari. Le fiamme hanno interessato una superficie di circa due ettari di macchia mediterranea e terreni incolti.

Alle ore 17:10 ennesimo intervento a Cabras, località "Muras". In campo i forestali di Oristano, il Canadair Can8 già operante sull'incendio di San Vero Milis, i barracelli di Riola Sardo e i Volontari dell'Associazione "Soccorso Sardegna Centrale". Le fiamme hanno interessato una superficie di circa mezzo ettaro di terreni incolti.