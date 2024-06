Fiamme in casa a Monastir, ustionato un 59enne

Le fiamme danneggiano una camera da letto e una veranda

Di: Redazione Sardegna Live

Il primo piano di un'abitazione quasi distrutto e un 59enne lievemente ustionato. E' il bilancio dell'incendio scoppiato oggi in via san Giovanni a Monastir.

Le fiamme si sono propagate, per cause ancora da accertare, all'interno di una veranda e di una camera da letto. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato quasi due ore per spegnere il rogo e mettere in sicurezza tutta l'area.

In casa, al momento dell'incendio, c'erano due persone. Tra loro il 59enne che è rimasto ustionato alle gambe ed è stato trasportato all'ospedale Brotzu con un'ambulanza del 118 in codice giallo.