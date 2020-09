Crolla la tenda del triage al Civile: donna leggermente ferita

La forte pioggia di stamattina potrebbe aver causato il crollo

Di: Redazione Sardegna Live

La pioggia caduta incessantemente in mattinata potrebbe aver appesantito la tenda del triage poi crollata all'ospedale Civile di Alghero. L'incidente è avvenuto intorno alle 10.30, quando la struttura è collassata sfiorando una donna che si trovava nei paraggi per accompagnare un familiare in ospedale.

La donna, accompagnata nel vicino pronto soccorso, avrebbe riportato qualche escoriazione ma sarebbe in buone condizioni di salute.

L'ospedale algherese è però momentaneamente privo del triage.