Primo caso di coronavirus a Sorradile: il sindaco emette ordinanza

Provvedimenti al fine di limitare il contagio

Di: Redazione Sardegna Live

Sorradile registra il primo caso di positività al virus Sars Cov-2.

Immediata la risposta del sindaco Pietro Arca che per limitare il contagio ha emesso un’ordinanza con efficacia immediata attraverso la quale ordina “a tutti i cittadini che sono venuti a contatto col soggetto positivo, l'obbligo di rispettare il periodo di quarantena fiduciaria, ciò sia per monitorare un eventuale incubazione del virus, sia per salvaguardare la tutela degli interessi, con particolare riguardo all'integrità della vita e della salute dei cittadini”.

Inoltre, il primo cittadino chiude le attività commerciali delle persone che sono venuti a contatto col positivo e l'obbligo sull'intero territorio comunale di indossare per l'intera giornata (h 24) protezioni delle vie respiratorie (mascherine) in tutti gli ambienti chiusi o aperti in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni nonché i soggetti con forme di disabilità”.