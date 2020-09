Sassari. A Rizzeddu rischio licenziamento per cento dipendenti, e trasferimento pazienti

La capogruppo del M5s Desirè Manca ha presentato una mozione sottoscritta dalle forze di opposizione. Ganau: "Esempio di superficialità nella gestione della sanità regionale"

Di: Giammaria Lavena

Nell'ex ospedale psichiatrico di Rizzeddu, a Sassari, cento lavoratori sono vicini al licenziamento, e i pazienti rischiano di essere trasferiti. Tutto ciò potrebbe accadere se entro il 31 dicembre non verrà bandita la gara d'appalto per la gestione delle strutture psichiatriche sassaresi. A portare al centro dell'attenzione la questione è stata la capogruppo del M5s Desirè Manca, che ha presentato oggi una mozione sottoscritta da tutte le forze di opposizione.

Dopo una serie di confronti avviati due mesi fa dalla consigliera con gli altri capigruppo e con l'assessore della Sanità Mario Nieddu, come eventuale futura sede per i pazienti psichiatrici sono stati individuati i locali del San Giovanni Battista, a Ploaghe.Tuttavia, a partire dal 7 agosto, con una delibera della giunta tale struttura viene utilizzata per accogliere i pazienti affetti da Covid.

Per questo motivo la mozione impegna giunta e assessore a modificare la destinazione d'uso del San Giovanni Battista, così da poter accogliere i pazienti psichiatrici, e bandire al più presto la gara d'appalto per la gestione di Rizzeddu. Nel frattempo, l'esponente pentastellata precisa che 13 pazienti sono stati già trasferiti da Sassari ad Ussassai, per l'inagibilità di uno dei tre edifici delle cliniche sassaresi. "E' successo da un giorno all'altro, e il risultato è che queste persone hanno perso il contatto con i parenti", ha spiegato.

"Ci troviamo dinanzi a un esempio di superficialità nella gestione della sanità regionale, di incapacità di far fronte alle urgenze e di scarsa attenzione per i pazienti", denuncia Gianfranco Ganau, capogruppo Pd, aggiungendo: "Il mancato bando per la gestione dei locali di Rizzeddu è dovuto al fatto che la nuova riforma sanitaria ha bloccato tutto, ma su questi problemi richiediamo attenzione massima"