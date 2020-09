Carabiniere libero dal servizio scopre una piantagione con 1250 piantine di marijuana

I militari hanno effettuato il sequestro in località lago di Prunaghe: la droga, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato diversi milioni di euro

Di: Alessandro Congia

Lo scorso fine settimana, un carabiniere effettivo al Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Cagliari, libero dal servizio, mentre si trovava con il proprio cane nei pressi del lago di Prunaghe nel comune di Sedilo, avvertendo forti esalazioni tipiche delle piante di marijuana che non lasciavano alcun dubbio al militare sulla presenza delle stesse, seppur non visibili per la folta vegetazione, informava prontamente il proprio Comando.

Il Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Cagliari decideva quindi, al fine di verificare i forti sospetti del militare, di dirigere e coordinare una ricerca sul territorio avvalendosi della preziosa collaborazione dei colleghi dello Squadrone Cacciatori “Sardegna” e dell’ 11° Nucleo Elicotteri dei Carabinieri di Elmas.

Da ieri sera, e nel corso della nottata, veniva effettuata una grande ed ininterrotta perlustrazione nella zona con l’utilizzo di circa 40 militari a cui si univa, dalle prime luci dell’alba, l’elicottero dei carabinieri per una migliore visione d’insieme.

Grazie a tale sinergia, nelle prime ore di questa mattina, venivano individuate ben 3 piantagioni di marijuana, poco distanti tra loro, celate tra l’impervia vegetazione. Davanti ai carabinieri si presentavano 3 campi stracolmi di piante pronte per essere tagliate, e quindi essiccate, da immettere sul mercato dello spaccio di stupefacenti. I campi erano delimitati da una sorta di foto-trappole con fili a tensione elettrica alimentati da generatori, finalizzati anche a tenere lontani eventuali animali che potessero rovinare la coltivazione.

I Carabinieri procedevano al taglio delle piante, quasi 1.250, per poi distruggerle sul posto. Altissimo il valore di mercato, considerando lo stato delle piante (tutte folte e di altezza compresa tra 1,50 e 1,80 m) capace di produrre nel complesso potenzialmente almeno 600 Kg di marijuana. Considerando la vendita al dettaglio, e quindi il costo in grammi per il consumatore finale, il valore complessivo si aggira attorno ad alcuni milioni di euro.