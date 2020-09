Covid Italia, bollettino odierno: 1.392 nuovi casi e 14 morti, aumentano le Terapie intensive

Ecco i dati aggiornati

Di: Redazione Sardegna Live

Covid Italia, il bollettino odierno di martedì 22 settembre 2020. Sono 1.392 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, in lieve aumento rispetto a ieri (+42) quando ne sono stati registrati 1.350. I morti sono 14 (ieri erano 17). I pazienti ricoverati con sintomi sono 2.670 (+129 rispetto a ieri) e, di questi, 229 sono in terapia intensiva ( +7 rispetto a ieri).

Gli attualmente contagiati salgono così a 45.489 (+410). Restano in isolamento domiciliare 42.646 pazienti (+274) mentre sono state dimesse o sono guarite 967 persone. Il Lazio è la regione con il maggior numero di nuovi casi positivi (238) seguita da Lombardia (182) e Campania (156).

Sono 219.670 le persone che sono riuscite a sconfiggere il virus, 967 solo nelle ultime 24 ore. I dati sulla situazione del contagio da Sars-Cov-2 sono forniti dal ministero della Salute e disponibili sul sito della Protezione civile.