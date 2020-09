Nasce Visit Fonni, il portale web del centro commerciale naturale del territorio

Di: Redazione Sardegna Live

E’ online il portale del Centro CommercialeNaturale del territorio www.visitfonni.it Si chiama Visit Fonni (indirizzo internet www.visitfonni.it), la nuova piattaforma digitale 3.0 che raggruppa e coinvolge in prima persona un centinaio di aziende fonnesi per metterle in rete, e offrire servizi integrati per i turisti e mercato locale.

Il progetto è nato da un'idea del Centro Commerciale Naturale Vrores, una delle realtà associative più importanti di Fonni, che in questi anni ha coinvolto più di 100 aziende del territorio. L'obiettivo è quello di valorizzare tutte le realtà produttive fonnesi, regalando loro una vetrina unica che dà il giusto risalto alle bellezze del territorio attraverso la promozione di offerte legate alle imprese e pacchetti turistici messi a disposizione dagli operatori del settore e tante informazioni utili per i visitatori.

Il portale è dedicato alla promo-commercializzazione di tutti i beni e servizi legati alle imprese fonnesi; cittadini che intendono scoprire il territorio e conoscerne le iniziative turistico-culturali; turisti nazionali e internazionali; istituzioni locali che desiderano usufruire di una vetrina di maggior rilievo per promuovere le proprie iniziative; operatori di settore (come albergatori/ristoratori) che vogliono pubblicizzare la propria presenza sul territorio.

L'idea di Visit Fonni è quella di mettersi al passo con i tempi della digitalizzazione, e del mercato globale. Per questo il portale è dotato di tutte le funzionalità più importanti per poter aiutare gli imprenditori locali a vendere in modalità e-commerce i propri prodotti con le stesse armi dei grandi competitor, come insegna Amazon.

Le eccellenze fonnesi saranno disponibile sull'e-commerce della piattaforma per rafforzare la loro presenza sui mercati che ormai, sempre di più, chiedono questi strumenti innovativi come risposte alle loro esigenze.