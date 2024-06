Nuoro. Arrestato con oltre un kg di marijuana

In arresto un 22enne, denunciato un uomo

Di: Redazione Sardegna Live

Nell’ambito dei servizi di contrasto allo spaccio di stupefacenti in città predisposti dal Questore di Nuoro e concentrati nei luoghi maggiormente frequentati da giovani, la Polizia ha arrestato un 22enne originario della provincia di Nuoro, il quale durante un controllo in strada sarebbe stato trovato in possesso di 1,2 kg di marijuana confezionati in dosi pronte per essere smerciate.

Il giovane, dopo la convalida da parte dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto alla misure cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza. Il procedimento penale nei confronti dell’indagato è tuttora pendente nella fase delle indagini preliminari e la sua effettiva responsabilità sarà vagliata nel corso del successivo processo.

Nell’ambito degli stessi servizi è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio un altro uomo originario della provincia di Cagliari e sanzionato amministrativamente un terzo soggetto per il possesso di circa 3 grammi di cocaina. All’esito dei controlli sono stati inoltre sequestrati circa 1.000 euro, sospetto provento delle attività illecite.