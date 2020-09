Algerino positivo al Covid scappa dal Santissima Trinità: la Polizia lo rintraccia dopo qualche ora

Il cittadino extracomunitario, ospite al Cpa di Monastir, era stato accompagnato al nosocomio di Is Mirrionis per alcuni accertamenti sanitari

Di: Alessandro Congia

Scappa dal Santissima Trinità, nosocomio dove era stato accompagnato per accertamenti sanitari, poi il rintraccio da parte degli agenti delle Volanti. Un algerino, positivo al Covid-19, ha vagato per qualche ora in città per poi essere individuato e preso dai poliziotti nei pressi di piazza Matteotti, sempre a Cagliari.

Nella tarda serata di ieri, il migrante era stato ricoverato, per l’appunto, anche per alcuni accertamenti sanitari (pare che lo stesso sia stato protagonista anche di alcuni tentativi di autolesionismo, sciopero della fame e lanci di sassi contro gli agenti del Reparto Mobile in forza all’ex Scuola di Polizia Penitenziaria), ma quest’oggi è riuscito ad allontanarsi dall’ospedale cittadino.

Immediato l’allarme al 113, la centrale operativa ha allertato le Volanti che hanno setacciato mezza città: poi, l’algerino è stato rintracciato nei pressi dell’Arst, in piazza Matteotti.