In un video i 12 mesi della giunta di Paolo Truzzu, tra le cose fatte e quelle da fare

Presentazione avvenuta in aula consiliare a palazzo Bacaredda

Di: Alessandro Congia

Presentato oggi, martedì 22 settembre 2020 nella sala Consiliare del palazzo civico di via Roma, il video che, in poco meno di tre minuti, racchiude le attività più importanti messe in atto, dal giugno 2019 fino a settembre 2020, dalla Giunta guidata dal Sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu.

“Abbiamo inserito in questo video un anno di attività con la consapevolezza che è stato fatto tanto - il commento del primo cittadino cagliaritano – ma che si può e si deve fare di più”.

Una raccolta schematica completa di dati e numeri, racconta gli oltre dodici mesi di lavoro dell'Amministrazione sia dal punto di vista ordinario che straordinario.

“Il video parla di quanti chilometri di strade sono stati asfaltati, dei marciapiedi sistemati, degli interventi fatti sul sociale anche legati all'emergenza, della sistemazione delle scuole, di Piazza Matteotti, dell'Ecoentro e tanto altro ancora”.

L'intenzione della Giunta è continuare su questo percorso intrapreso l'anno scorso, per dare alla città nuove opere fruibili. “Stiamo lavorando per l'appalto per il completamento della Piazza Matteotti, così come sulla Passeggiata che dal porto arrivi fino a Sant'Elia, ma anche sulla riapertura dell'Anfiteatro”.