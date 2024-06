Santa Teresa Gallura: pescato un tonno di 220 chili

Il pescatore 38enne Mattia Giovannini questa mattina ha 'lottato' contro il tonno rosso di 220 chili

Di: Redazione Sardegna Live

Il pescatore sportivo amatoriale 38enne Mattia Giovannini, di Cesena ma residente ormai da vent'anni a Santa Teresa Gallura, questa mattina ha 'lottato' contro il tonno rosso più grande tra quelli pescati in tutta la sua carriera. Si è trattato di un esemplare di 220 chili e della lunghezza di due metri e mezzo, pescato a un paio di miglia dal porto di Santa Teresa: "È stato un combattimento durato più di due ore, ma quando finalmente siamo riusciti ad issare sulla barca questo esemplare è stata un'emozione fortissima".

"Ero in compagnia di due ospiti, padre e figlio in vacanza in Gallura, che oggi avevano prenotato l'esperienza di pesca con la mia associazione dilettantistica 'A pesca col matto' - racconta all'ANSA Giovannini - Stavamo facendo pesca a traino con esche vive, quando per tre volte questo tonno ci ha sbobinato il mulinello. Abbiamo dovuto combattere un po' per riuscire a prenderlo. Avevo intuito che si trattava di un grosso esemplare, ma mai avrei pensato che potesse avere queste dimensioni. Sono quasi sicuro si tratti di uno tra i tonni rossi più grandi mai pescati in queste acque".

Con la sua associazione sportiva Giovannini porta turisti ed appassionati a vivere l'emozione di una battuta di pesca, nel rispetto però del mare e del suo ecosistema. "Questo nostro mare stupendo, di cui mi sono innamorato tanto da decidere di fare la mia famiglia qui a Santa Teresa e di trasformare la mia passione per la pesca in un'attività che mi dà da vivere, va preservato proprio perché capace di donarci pesci come quello pescato stamane", spiega il pescatore che con la sua associazione porta ogni anno, tutto l'anno anche durante il periodo invernale, decine di persone per mare, ma che oggi ha regalato un'esperienza unica a quella coppia composta da padre e figlio che si trovava in barca con lui. "Pescare un tonno da 40 o 50 chili è bello ed emozionate, ma trovarsi di fronte ad esemplari così grandi diventa una cosa da raccontare per tutta la vita", conclude il 38enne romagnolo che già da domani riprenderà le sue battute di pesca nelle acque al largo di Santa Teresa Gallura.

Foto: profilo Facebook Mattia Giovannini