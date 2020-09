Covid, primo giorno di scuola con un’atmosfera inedita. Paola Secci: “In sicurezza, buon anno ai nostri studenti”

Come tutti gli istituti scolastici sardi, tra distanziamento, banchi monoposto (laddove sono arrivati) e l’auspicio che vada tutto bene

Di: Alessandro Congia

Primo giorno di scuola, tra emozioni, pochi (o meglio, nessun abbraccio), ma con la voglia di ripartire anche con la scuola, punto nevralgico del futuro dei nostri ragazzi e ragazze.

La sindaca Paola Secci, nell’augurare un buon inizio agli scolari, studenti delle medie, collaboratori e docenti, pubblica le foto con tanto di post con la nuova veste delle aule e con i banchi nuovi anti-Covid.

“Cari alunni, cari genitori e caro personale docente e non docente, da quando mi onoro di rappresentare la mia comunità, ho sempre vissuto l’emozione intensa del primo giorno di scuola e dell’incontro in presenza con tutti voi nell’ormai rituale saluto. Quest'anno l'ingresso avverrà in maniera graduale e differente rispetto al passato ma con le stesse emozioni che solo il primo giorno può regalare.

La prima campanella dell’anno - ammette la sindaca - suonerà in una atmosfera inedita, dopo mesi difficili in cui abbiamo toccato con mano la nostra fragilità e avvertito nostalgia per la quotidianità che la scuola rappresenta. Abbiamo profondamente capito che la scuola è per eccellenza un luogo di incontro, di scambio affettivo e culturale fondamentale per la crescita di tutti noi. Oggi ad accogliervi troverete una scuola che ha messo in atto tutte le misure possibili per riorganizzare gli spazi e prepararsi alle lezioni in sicurezza.

Ciò è stato possibile grazie al lavoro senza sosta di tutto il personale della scuola, dirigenti, insegnanti e collaboratori, che con grande senso di responsabilità, ma sopratutto con la forza dell’amore per il proprio lavoro, si è adoperato per trovare le migliori soluzioni possibili, e soprattutto per attuarle. Lavoro che è stato portato avanti in stretta sinergia con il Comune – afferma Paola Secci - che considera la Scuola la priorità delle priorità, e con questa visione si è adoperato con ogni mezzo possibile per venire incontro a tutte le richieste. Si sarebbe potuto fare di più e meglio? Può darsi. Ma credetemi, tutti abbiamo fatto il massimo possibile con le risorse umane, temporali ed economiche disponibili. E tutti siamo pronti ad intervenire e apportare gli eventuali correttivi che si rendessero via via necessari. Oggi è il primo giorno di scuola per tutti noi, non solo per i nostri bambini. Ai genitori chiediamo comprensione e collaborazione nell’accompagnare i propri figli in quest’avventura che li vedrà emozionati e forse spaesati, ma sicuramente protagonisti di un mondo tutto nuovo...e se animati da questa consapevolezza sono certa che ce la faremo. Buon anno scolastico e viva la scuola” – ha concluso la sindaca di Sestu.