Orune corre ai ripari: chiusi tutto il giorno bar, ristoranti ed esercizi commerciali

Dopo l'impennata di contagi Comune e Prefettura hanno assunto misure drastiche

Di: Redazione Sardegna Live

Dopo l'impennata di contagi da coronavirus registratasi a Orune negli ultimi giorni, nel centro della Barbagua tornano in vigore alcune delle restrizioni già imposte nella prima fase dell'emergenza.

Sono 52 i positivi in paese, oltre 150 le persone in quarantena fiduciaria. Numeri allarmanti che hanno portato il Comune e la Prefettura di Nuoro a disporre la chiusura di bar, ristoranti ed esercizi commerciali per tutta la giornata odierna.

I cittadini sono invitati a uscire di casa solo in caso di comprovata necessità. Allevatori e agricoltori potranno raggiungere le loro aziende uno alla volta.

Il sindaco Pietro Deiana aveva già deciso nelle scorse ore di rinviare l'apertura delle scuole al 5 ottobre.