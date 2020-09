Sospetto caso di coronavirus tra avvocati, chiude il tribunale

Attività sospesa fino al 28 settembre

Di: Redazione Sardegna Live

Allarme Covid presso il tribunale di Lanusei. Gli uffici giudiziari hanno sospeso le attività da ieri fino al prossimo 28 settembre. Sono sospese per una settimana le udienze civili e penali, dopo che un avvocato iscritto al foro è entrato in contatto con alcuni familiari risultati positivi al Covid-19.

L'esito del tampone arriverà solo lunedì prossimo.

Il professionista si trova nel frattempo in isolamento volontario dal 18 settembre, in attesa dell'esito dei test. E' stato riaperto invece a Nuoro l'ufficio scolastico provinciale chiuso la settimana scorsa per un caso di contagio di un dipendente.