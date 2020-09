Emergenza coronavirus. A Orune test a tappeto

Oggi via allo screening

Di: Redazione Sardegna Live

Tamponi a tappeto su tutta la popolazione di Orune in seguito all'impennata di contagi da Covid-19 registratasi negli ultimi giorni.

I casi in paese sono 32, un dato che sembra destinato a salire. Da domani l'Ats invierà nel paese barbaricino un'unità mobile per effettuare lo screening e rilevare l'incidenza reale della diffusione del virus.

La situazione a Orune sarà argomento centrale della riunione in programma in prefettura a Nuoro alla quale prenderà parte il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica.