Auto contro il guardrail sulla 131 Dcn all’altezza del bivio per Ovilò, ci sono feriti

Sul posto Vigili del fuoco, Polizia stradale e 118

Di: Redazione Sardegna Live

I vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti sulla 131 Dcn direzione Nuoro all’altezza del bivio per Ovilo, per un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio.

Per cause da accertare, un’auto è finita contro il guardrail. Gli occupanti sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. Sul anche posto la Polizia stradale e il 118.