Uccide la madre con una coltellata a Sinnai: arrestato

Fermato dai carabinieri un 27enne

Di: Redazione Sardegna Live

Un giovane di 27 anni ha ucciso la madre con una coltellata alla schiena. L’episodio è avvenuto in un’abitazione di via Monte Genia, a Sinnai, questo pomeriggio intorno alle 16.

Maria Dolores Cannas, 57 anni, questo il nome della donna. Fermato dai carabinieri il figlio, Andrea Tidu. I due avrebbero avuto una discussione in casa, le cui ragioni al momento non sono note. La lite è degenerata e il 27enne avrebbe afferrato un coltello e colpito con una pugnalata alla schiena la madre. La donna è caduta a terra. Il giovane, da quanto si apprende, è fuggito.

Non si sa se in casa ci fossero altri parenti che hanno dato l'allarme, oppure siano stati i vicini sentendo le urla a chiamare il 112. Sul posto sono arrivati i militari dell'Arma di Quartu e i medici del 118. I carabinieri del Radiomobile hanno bloccato il figlio a circa 150 metri dall'abitazione: era immobile in strada in stato confusionale.

I medici del 118 hanno tentato di salvare la vita alla 57enne ma non c'è stato nulla da fare, sarebbe morta per una emorragia interna dovuta alla perforazione di un polmone. Sul posto i carabinieri per eseguire tutti i rilievi, oltre al magistrato di turno, Enrico Lussu, e il medico legale.