Nel nord Sardegna attivo il servizio dialisi per i turisti

Fino al 30 settembre tre volte a settimana nei centri specializzati di Alghero, Porto Torres e Sassari

Di: Redazione Sardegna Live

Sono già operativi nel nord Sardegna i servizi di dialisi per i turisti in vacanza. Il progetto della Asl di Sassari 'Dialisi vacanze' è partito il 10 giugno e resterà attivo fino al 30 settembre, tre volte alla settimana, nei centri specializzati di Alghero, Porto Torres e Sassari.

Verranno eseguite oltre trecento dialisi dedicate ai turisti che vanno ad aggiungersi alle oltre 31.200 dei dializzati fissi, quei residenti che vengono seguiti dai sanitari durante tutto l'anno. Lo scopo della dialisi non è solo quello di allungare la vita, ma anche di migliorarne la qualità: l'efficacia della terapia si misura anche sulla possibilità per il paziente di svolgere una vita pressoché normale e quindi di poter viaggiare e fare vacanze.

Per poter accedere al servizio, organizzato dalla dottoressa Giovanna Pisanu, è sufficiente inviare una mail all'indirizzo dialisi.vacanze@aslsassari.it, specificando nell'oggetto il centro dialisi prescelto, Alghero, Porto Torres o Sassari (San Camillo) e nel corpo della mail le date nelle quali si vuole effettuarsi le dialisi, oltre a un contatto telefonico In seguito alla ricezione e valutazione della richiesta, seguirà una mail di risposta.

"Questo servizio - spiega il direttore generale della Asl, Flavio Sensi - vuol esser un segno di civiltà e di inclusione verso la nostra popolazione che deve passare necessariamente anche per i servizi sanitari offerti dalla rete territoriale: poter contare su un servizio dialisi vicino alla meta delle proprie vacanze consente infatti di godere, in sicurezza e a prescindere dalla malattia, del proprio tempo libero in compagnia dei propri cari".