Mandas, 102 anni fa la nascita del campione Renato Raccis

Una tre giorni dedicata al primo bomber sardo della Serie A

Di: Alessandra Leo

Comincia oggi, sabato 15 giugno, la tre giorni dedicata alle cerimonie in occasione del 102 anniversario della nascita del campione Renato Raccis, a Mandas, suo paese d'origine.

Il programma, stilato dall'amministrazione comunale capitanata dal primo cittadino Umberto Oppus, in collaborazione con le società, le associazioni sportive locali e il Milan Club Renato Raccis, prevede, per la giornata di oggi, l'inaugurazione della sede del Milan club del territorio dedicato al primo bomber sardo della Serie A e, ancora oggi, terzo assoluto in classifica dei marcatori sardi di tutti i tempi dopo Pietro Paolo Virdis e Gianfranco Zola. Seguiranno il taglio del nastro, i saluti, il ricordo di Renato Raccis e un rinfresco. Alle ore 21.00 si assisterà alla partita dei Campionati Europei 2024, Italia-Albania

Domani, domenica 16 giugno, si svolgerà la Santa Messa per lo sportivo e l'omaggio floreale al cimitero comunale. Alle 18 ci sarà, presso l’ex convento- biblioteca comunale, la consegna del premio “Renato Raccis 2024” a Gigi Piras, storico bomber del Cagliari, secondo dietro solo al grande Gigi Riva.

Nel corso della serata, a cura dell’ingegner Antonio Sannio, si svolgerà la presentazione del progetto della Casa Museo “Renato Raccis”, la prima di un calciatore della Serie A in Italia. Seguirà la proiezione dei cinegiornali dell’epoca e, al termine, il corteo con le rappresentanze delle squadre dell’VIII° Torneo Città di Mandas sino allo Stadio Renato Raccis.

Lunedì, 17 giugno, l'avvio del Torneo Città di Mandas, organizzato dall’AIRONE MANDAS.

Il sindaco Umberto Oppus, grande appassionato ed esperto di calcio, è entusiasta e lieto di invitare chiunque voglia a partecipare alle cerimonie, per onorare e ricordare un personaggio illustre di Mandas.