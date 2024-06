Caldo estivo e picchi di 40 gradi nell'Isola questo weekend

A Perfugas e Mara previste punte di 41°C all'inizio della prossima settimana

Di: Redazione Sardegna Live

Temperature in aumento nel weekend in Italia e in Sardegna. Lo riporta Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, che conferma la rimonta dell'alta pressione verso il Centro-Sud dopo il rapido transito nei giorni scorsi di una moderata instabilità. Al Nord, invece, un flusso umido atlantico porterà ancora dei temporali. Nelle prossime ore il passaggio di un fronte atlantico oltre confine, tra Svizzera e Germania, riuscirà a convogliare aria instabile anche sulle Alpi e localmente verso le pianure adiacenti: al mattino si prevedono temporali su Valle d'Aosta, nord Piemonte e Alpi Retiche; altrove, specialmente al Centro-Sud, prevarrà il sole.

Dal pomeriggio del sabato, i rovesci saranno possibili anche sull'alta pianura piemontese-lombarda e sulle Dolomiti, risultando localmente intensi, specie sul nord del Piemonte. Sul resto del Paese, con il sole dominante, le temperature massime saliranno fino a 34 gradi a Foggia, 32 a Matera, con Pesaro a 31 e Bologna a 30, a conferma di un aumento termico graduale anche al Centro-Nord. Domenica 16 giugno il tempo sarà più tranquillo ovunque; sono attesi, al più, dei brevi rovesci di calore nel pomeriggio a ridosso di Alpi e Prealpi, sia occidentali che orientali. Altrove, su tutta la Pianura Padana, in Liguria ed al Centro-Sud il tempo sarà ottimo, ideale per mare o montagna.

Solo in Sardegna, una coda umida porterà qualche acquazzone da sud-ovest verso nord-est con un po' più di nubi in arrivo, dal tardo pomeriggio, anche verso la costa laziale. Le massime inizieranno a salire in modo più consistente in questa giornata di metà giugno: 36 gradi a Foggia, 35 diffusi in Sicilia, 32anche a Benevento e Cosenza con 30 a Bologna. Ma questi numeri saranno nulla rispetto alla fiammata che arriverà da lunedì con un Anticiclone africano Lunedì si prevedono picchi di 35 gradi in Puglia e Sicilia, 33 in Campania e Basilicata (Benevento e Matera). Ma il termometro salirà ancora, anche al Centro-Nord.

Martedì 18 giugno le massime si porteranno fino a 38 gradi in Sicilia e Sardegna (non escluse però punte di 41, come a Perfugas e Mara nel sassarese), 36 a Benevento e Foggia ma, per la prima volta nel 2024, anche 34 a Roma, Firenze e Frosinone. Il primo picco del caldo sarà raggiunto tra mercoledì e giovedì (inizio dell'Estate) con valori estremi, eccezionali: Benevento e Foggia 40 gradi Matera e Potenza (a 800 metri) 38, Catania con 37all'ombra come Firenze, Arezzo, Roma, Terni e Forlì. Sulle nostre Isole Maggiori non esclude punte di 42-43 gradi.