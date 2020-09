Coronavirus, 22 i positivi a Nule. Tre le persone guarite

"Forse a molti è sfuggito il fatto che c'è poco da scherzare e visto che qualcuno/a crede di essere immune i controlli da parte delle forze dell'ordine saranno più stringenti"

Di: Redazione Sardegna Live

“Giungono le prime guarigioni, ad ora sono 3. A loro facciamo un grande in bocca al lupo per il rientro in società. Purtroppo, però, alle belle notizie si aggiungono anche quelle brutte mi hanno da poco comunicato un'ulteriore positività. Alla persona interessata auguriamo così come al resto dei positivi al Covid-19 una pronta guarigione”.

Così il sindaco di Nule Antonio Giuseppe Mellino.

I casi di positività a Nule sono in totale 22.

“Non farò più accenno ai negativi in quanto ormai sono tantissimi ed il numero è poco controllabile visto che molti che lo fanno in privato non mi avvisano. Nonostante le liete novelle delle guarigioni forse a molti è sfuggito il fatto che c'è poco da scherzare – sottolinea il primi cittadino - anzi nulla, e visto che qualcuno/a crede di essere immune i controlli da parte delle forze dell'ordine saranno più stringenti, vediamo se così si riesce a capire meglio”.

"Sento ancora parlare di test negativi etc etc, mettetevelo bene in testa che né il test né il tampone vi danno l'immunità al Covid-19, le uniche armi che dobbiamo usare per confrontarci e difenderci dal virus sono i dpi e la distanza, sempre però non solo quando ci conviene. Ho assistito in rappresentanza di tutta la comunità alle esequie di una persona buona, non è bello accompagnare in completa solitudine nel suo ultimo viaggio terreno un nostro compaesano/a quindi meditate gente.... Meditate", ha concluso il sindaco.