Un altro caso a Buddusò, il sindaco: "Emergenza sta assumendo dimensioni importanti""

Si tratta del settimo in poco più di un mese, il sindaco Giovanni Antonio Satta invita i cittadini a "indossare la mascherina in tutti i momenti della giornata e in maniera corretta"

Di: Giammaria Lavena

Un altro caso di positività a Buddusò, il settimo in poco più di un mese. Lo ha reso noto il sindaco Giovanni Antonio Satta, con un comunicato su Facebook.

"Ho il dovere di comunicare che un altro cittadino, il settimo nel periodo 16 agosto - 20 settembre, è risultato positivo al Covid-19 - si legge nella nota -. Il paziente sta bene ed è in isolamento nel proprio domicilio, in carico all'azienda sanitaria locale".

"E' evidente che l'emergenza sanitaria in paese sta assumendo dimensioni importanti - comunica il primo cittadino -. Oltre alla mia forte preoccupazione, stamattina ho condiviso quella dei medici di base del nostro territorio che fanno un accorato appello a tutti cittadini di Buddusò e li esortano ad indossare la mascherina in tutti i momenti della giornata e ad indossarla in maniera corretta. La mascherina non è un accessorio: non va utilizzata in maniera impropria. Essa serve a proteggere noi e gli altri da un nemico invisibile ma presente come non mai in questa comunità".

"I medici hanno messo in evidenza il pericolo insidioso che si nasconde in quelle occasioni di assembramento lungo le vie della passeggiata in paese dove i ragazzi si ritrovano - spiega ancora -, si assembrano e non rispettano né le regole del distanziamento, né quelle sull'utilizzo dei dispositivi di protezione. Esortano alla prudenza poiché la situazione sta sfuggendo di mano".

E conclude facendo appello "al senso di responsabilità di ciascuno di noi, cittadini e operatori deputati al controllo" e confidando "nell'osservanza puntuale delle norme di contenimento della pandemia".