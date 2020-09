Sbarcati 6 migranti, fra loro un bimbo di un anno

Il piccolo in Sardegna insieme alla madre e quattro uomini

Di: Redazione Sardegna Live

Proseguono senza sosta gli sbarchi di migranti nel Sud Sardegna.

Nella notte altre sei persone, quattro uomini e una donna con il figlio di solo un anno, sono stati rintracciati dalle forze dell'ordine mentre si allontanavano a piedi dalla spiaggia di Domus De Maria, dove erano giunti a bordo di un barchino partito dall'Algeria.

I migranti erano in buone condizioni di salute. Trasferiti in nottata al centro di prima accoglienza di Monastir, saranno identificati e visitati per poi rimanere in quarantena all'interno della struttura, come da disposizione in materia di contrasto alla diffusione del Covid-19.