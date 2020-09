Piantagione di cannabis scoperta dai finanzieri nelle campagne di Donori

Sequestrate 120 piante in piena fioritura

Di: Redazione Sardegna Live

I finanzieri del Reparto Operativo Aeronavale di Cagliari hanno individuato e sequestrato una piantagione illegale di canapa indiana in località “Fidrigu” del comune di Donori. La coltivazione abusiva è stata rinvenuta in un’area, accuratamente recintata, all’interno di un’azienda agricola.

Il servizio trae origine da una ricognizione effettuata da un elicottero della Sezione Aerea di Elmas, grazie alla quale è stato possibile riconoscere dall’alto la rigogliosa piantagione. La sinergia tra i Reparti aeronavali ha permesso ai militari della Stazione Navale di Cagliari di raggiungere nell’immediato la zona via terra e, dopo aver accertato che la coltivazione fosse del tutto illegale, hanno proceduto al sequestro, previo sradicamento, di 120 piante di varie dimensioni comprese tra i due e i tre metri, in piena fioritura, oltre a numerose piante della medesima tipologia, già recise e in fase di essiccazione.

Lungo i filari della piantagione è stato inoltre rinvenuto un sofisticato sistema di irrigazione collegato direttamente all’impianto idrico dell’azienda. Una volta immesso sul mercato illegale, la vendita dello stupefacente avrebbe fruttato un guadagno di circa 200 mila euro. L’operazione si è conclusa con il sequestro delle piante di canapa indiana e con l’arresto del soggetto responsabile, colto in flagranza di reato. Quest’ultimo è stato denunciato per il reato di coltivazione abusiva di canapa indiana. Gli arbusti verranno distrutti.

"L’ennesimo sequestro - si legge in una nota diffusa dalle Fiamme Gialle - conferma che la Sardegna continua ad essere una terra dove prosperano numerose piantagioni illegali di cannabis, spesso sapientemente occultate, che alimentano il florido mercato degli stupefacenti e dell’illegalità".