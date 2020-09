A Sassari un sospetto di positività: chiude il seggio 4

Una delle scrutatrici questa mattina ha accusato una febbre molto alta. Disposto isolamento per nove persone, in attesa degli esiti dei tamponi

Di: Giammaris Lavena

A Sassari un caso sospetto di coronavirus ha reso necessaria la chiusura di un seggio elettorale. Si tratterebbe del seggio numero 4, in via Satta. La segnalazione è arrivata dal presidente, quando una delle scrutatrici che ieri hanno presenziato all'insediamento del seggio questa mattina non si è presentata perché colta da febbre molto alta.

Immediata l'attivazione delle procedure previste dall'Ats: 9 persone si trovano adesso in isolamento in attesa dell'esito dei tamponi.

Gli elettori che avrebbero dovuto votare nel seggio 4 verranno dirottati nel 5, che si trova nello stesso plesso ma in un altro locale. Disposte le operazioni di sanificazione nella struttura interessata.