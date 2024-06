Cagliari. Auto e carte di credito rubate: arrestato un 29enne

Il giovane di origini straniere è finito in manette ed è stato denunciato per precedenti episodi

Di: Redazione Sardegna Live

Lunedì scorso un 29enne di origini straniere è stato arrestato dagli agenti della polizia di Cagliari per l’ipotesi di reato di indebito utilizzo di carte di pagamento. E' stato inoltre denunciato in stato di libertà per un suo presunto coinvolgimento in una serie di furti, in particolare commessi sulle auto in sosta, avvenuti negli ultimi giorni sia in città che nell’hinterland, nonché per ricettazione.

Secondo quanto riferito, il giovane è stato rintracciato dai Falchi della Squadra Mobile e trovato in possesso di alcune carte di credito oggetto di furto che erano state utilizzate per effettuare acquisti in alcuni esercizi commerciali. Il giorno prima lo stesso soggetto era stato fermato a bordo di un’auto rubata, al cui interno sarebbero state rinvenute varie borse porta attrezzi contenenti utensili da lavoro e alcune carte di pagamento elettroniche, di cui l’uomo non è riuscito a dare contezza.

Il cittadino straniero è stato, pertanto, tratto in arresto per l’ipotesi di reato di indebito utilizzo di carte di pagamento e segnalato all’Autorità Giudiziaria anche per furto aggravato e ricettazione. I fatti accertati dagli investigatori sono stati sottoposti alla valutazione del gip, che ha convalidato l’arresto e ha disposto per il 29enne la misura dell’obbligo di dimora presso il comune di Uta.

Per quanto riguarda il materiale e la strumentazione da lavoro recuperata, gli agenti, al fine di restituirla ai legittimi proprietari, invita i cittadini che avessero subito furti o ammanchi di utensili da lavoro a presentarsi presso l’Ufficio Denunce della Questura per sporgere denuncia.