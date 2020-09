Cabras. Responsabile anagrafe vittima dei vandali: danneggiata la sua auto

Il vetro del finestrino è stato sfondato. I responsabili hanno frugato all'interno dell'abitacolo, trovando solo una manciata di monete

Di: Giammaria Lavena

Marco Meli, responsabile dell'anagrafe del Comune di Cabras, la scorsa notte è stato vittima di un atto vandalico. La sua auto è stata presa di mira da ignoti, che dopo aver sfondato il vetro del finestrino hanno frugato all'interno dell'abitacolo.

Sfortunatamente per loro nella vettura non erano presenti né oggetti di valore né somme consistenti di denaro, se non una decina di euro in monete. E' accaduto nel parcheggio antistante all'abitazione del 31enne. Meli ha ovviamente presentato denuncia contro ignoti.

"Spero che questo triste atto vandalico non sia riconducibile alla sua attività lavorativa - ha commentato il sindaco Andrea Abis -. Se così fosse sarebbe ancora più grave. Marco Meli ha la mia vicinanza".

Già a giugno la stessa sorte era toccata alla comandante della polizia locale Barbara Poddi, alla quale era stata danneggiata la vettura, cosparsa di olio per freni e rovinata in parte della carrozzeria.