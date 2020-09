La maxi discarica di via Cinquini, regno di siringhe e rifiuti. Guarracino: “Era prioritario intervenire”

Pulizia straordinaria dello spazio accanto all’asilo di via Serbariu: i terreni sono però di A.r.e.a. e li ha ripuliti il Comune

Di: Alessandro Congia

Terminato l'intervento di pulizia straordinaria dello spazio tra via Cinquini e via Serbariu adiacente ai locali dell'ex Circoscrizione. Una squadra di operai è intervenuta per bonificare il vasto sterrato, ai piedi del Colle del Parco di San Michele, divenuto nel tempo una discarica a cielo aperto con una moltitudine di rifiuti abbandonati, pneumatici, contenitori in plastica, cumuli di immondizia, lattine, bottiglie, sfalci, siringhe e macerie di ogni genere.

"Uno spazio tristemente abbandonato da tempo finalmente recuperato - commenta l'assessore all'Ambiente Alessandro Guarracino - contermine a un luogo vitale, una scuola, che merita la massima attenzione affinché i nostri bambini e i nostri ragazzi possano fruirne senza rischi. In generale un'attività di pulizia assolutamente necessaria".

Non è stato semplice, ma abbiamo dato seguito alle giuste richieste dei cittadini – ammette la consigliera comunale di Fratelli D’Italia, Stefania Loi – grazie all'assessore Alessandro Guarracino che sin da subito si è mosso ed è intervenuto in una situazione ormai inaccettabile degenerata da anni sotto lo sguardo, impotente degli abitanti della zona, ed indifferente della precedente Amministrazione. Ci sono tante altre situazioni al limite, è nostra cura intervenire. Tra le altre, particolare attenzione da parte di questa Amministrazione – conclude Loi - è viale La Playa”.

“E’ stato importantissimo l’intervento effettuato dal Comune – ha però chiarito il consigliere di Sardegna Forte, Marcello Polastri, tra l’altro Presidente della Commissione Sicurezza a palazzo Bacaredda – ma ora più che mai, come abbiamo abbondantemente detto, è fondamentale abbattere quel rudere pericolosissimo dell’ex Circoscrizione Comunale di via Cinquini, di proprietà di Area, luogo di ritrovo dei tossicodipendenti, con la presenza di siringhe e di sbandati che vi dimorano”.

Ecco il video in esclusiva