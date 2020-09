L’infallibile fiuto di Agon e Bamby fa scoprire oltre 2 Kg di droga nascosti in auto: 74enne in manette

Ecco la brillante operazione della Guardia di Finanza

Di: Alessandro Congia

Nell’ambito dei controlli doganali presso il porto di Porto Torres, i finanzieri del Nucleo Mobile della Tenenza di Porto Torres hanno tratto in arresto un cittadino corsicano, G.M., pensionato di 74 anni, trovato in possesso di quasi oltre 2 Kg di diverse sostanze stupefacenti detenute illegalmente. In particolare, allo sbarco della motonave Grimaldi proveniente da Barcellona, i finanzieri hanno controllato l’autovettura condotta dal predetto cittadino francese.

La sostanza stupefacente, sebbene abilmente occultata tramite una pellicola multistrato sottovuoto all’interno di appositi doppifondi ricavati nell’autovettura (nei sedili, cruscotto e ruota di scorta), ha richiamato l’attenzione dei cani antidroga Agon e Bamby che hanno puntualmente segnalato ai finanzieri la presenza della stessa. La sostanza rinvenuta, costituita da 1 kg circa di hashish, di cui una parte in forma di cosiddetta “pasta di hashish” (con un principio di Thc elevatissimo) e da 1,2 kg circa di marijuana, destinata probabilmente alla zona sassarese, una volta tagliata e distribuita nelle piazze di spaccio avrebbe avuto un valore di mercato al dettaglio di oltre 25 mila euro.

Pertanto, il soggetto è stato tratto in arresto per il reato di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti. All’esito del conseguente processo con giudizio direttissimo, il medesimo cittadino francese è stato condannato alla pena di 1 anno e 10 mesi di reclusione e al pagamento di una multa di 4mila euro e delle spese processuali, dal Gip presso il Tribunale di Sassari.

L’operazione di servizio si inquadra nell’ambito dell’attenta ed approfondita analisi di rischio, coordinata e diretta dal Comando Provinciale di Sassari, sulle liste passeggeri volta al costante monitoraggio dei punti di ingresso e di uscita portuali e aeroportuali della Provincia di Sassari.