“L’assessore Valeria Satta definita come ragazzina semi analfabeta? Carrus, della Cgil, chieda scusa”

Andrea Piras, Lega Sardegna: “Sono parole offensive”

Di: Redazione Sardegna Live

“Vorrei esprimere solidarietà alla collega di partito Valeria Satta, per le parole offensive che il segretario regionale della Cgil le ha rivolto” afferma il consigliere regionale, eletto tra le file della Lega, Andrea Piras “Ritengo che le parole del signor Carrus siano un vero e proprio attacco politico più che un giudizio sull’operato dell’assessore e trovo estremamente grave che si alluda a un non tanto velato collegamento tra il lavoro quotidianamente svolto dalla stessa e le deprecabili minacce rivolte ad alcuni rappresentati sindacali.

Vergognose esternazioni che si uniscono alle gravi parole che la tacciano come ‘ragazzina semi analfabeta’ che se pronunciate da un esponente del nostro partito sarebbero certamente già sotto la lente d’ingrandimento dei benpensanti di sinistra che, purtroppo, in questo caso chiuderanno un occhio vista la palese vicinanza al loro schieramento di chi ne ha la paternità.” Prosegue il leghista “Spero vivamente arrivino in tal senso delle scuse.

L’assessore Satta lavora con coraggio e spirito di abnegazione sin dal primo giorno del suo insediamento per la soluzione di vertenze talvolta trentennali e merita rispetto per questo suo impegno, nonché per ruolo non sempre facile che la vede combattere al fianco dei lavoratori”.

(Nella foto, il consigliere regionale, Andrea Piras e l'assessore Valeria Satta, entrambi della Lega)